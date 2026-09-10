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Блендер погружной Bosch MSM67160RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Bosch MSM67160RU

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Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM67160RU 750Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337969
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM67160RU

Домашняя еда вкусная и полезная. С помощью измельчителя такие ингредиенты как зелень, орехи, мясо и лук измельчаются за несколько секунд. С помощью венчика вы можете взбивать яичный белок и воздушный крем для десертов, замешивать легкое тесто для блинчиков. Нож QuattroBlade с четырьмя острыми лезвиями быстро и качественно измельчает продукты, пюрирует и смешивает соусы до однородной консистенции. Функция AntiSplash предотвращает брызги и помогает сохранить вашу кухню безупречной. После того, как вы закончите смешивание, отсоедините ножку от прибора простым нажатием кнопок. Теперь вы можете быстро и легко помыть ее под струей воды или в посудомоечной машине. Неограниченные возможности со сверхмощным мотором и множеством аксессуаров. Мощный и надежный мотор работает тихо и без вибраций даже на максимальной скорости, независимо от того, измельчаете ли вы овощи, смешиваете коктейли или готовите супы-пюре. Невероятно удобно для приготовления всех ваших любимых блюд.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM67160RU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендеры
Описание
Домашняя еда вкусная и полезная. С помощью измельчителя такие ингредиенты как зелень, орехи, мясо и лук измельчаются за несколько секунд. С помощью венчика вы можете взбивать яичный белок и воздушный крем для десертов, замешивать легкое тесто для блинчиков. Нож QuattroBlade с четырьмя острыми лезвиями быстро и качественно измельчает продукты, пюрирует и смешивает соусы до однородной консистенции. Функция AntiSplash предотвращает брызги и помогает сохранить вашу кухню безупречной. После того, как вы закончите смешивание, отсоедините ножку от прибора простым нажатием кнопок. Теперь вы можете быстро и легко помыть ее под струей воды или в посудомоечной машине. Неограниченные возможности со сверхмощным мотором и множеством аксессуаров. Мощный и надежный мотор работает тихо и без вибраций даже на максимальной скорости, независимо от того, измельчаете ли вы овощи, смешиваете коктейли или готовите супы-пюре. Невероятно удобно для приготовления всех ваших любимых блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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