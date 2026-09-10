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Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 337969
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Описание товара Блендер погружной Bosch MSM67160RU
Домашняя еда вкусная и полезная. С помощью измельчителя такие ингредиенты как зелень, орехи, мясо и лук измельчаются за несколько секунд. С помощью венчика вы можете взбивать яичный белок и воздушный крем для десертов, замешивать легкое тесто для блинчиков. Нож QuattroBlade с четырьмя острыми лезвиями быстро и качественно измельчает продукты, пюрирует и смешивает соусы до однородной консистенции. Функция AntiSplash предотвращает брызги и помогает сохранить вашу кухню безупречной. После того, как вы закончите смешивание, отсоедините ножку от прибора простым нажатием кнопок. Теперь вы можете быстро и легко помыть ее под струей воды или в посудомоечной машине. Неограниченные возможности со сверхмощным мотором и множеством аксессуаров. Мощный и надежный мотор работает тихо и без вибраций даже на максимальной скорости, независимо от того, измельчаете ли вы овощи, смешиваете коктейли или готовите супы-пюре. Невероятно удобно для приготовления всех ваших любимых блюд.
Домашняя еда вкусная и полезная. С помощью измельчителя такие ингредиенты как зелень, орехи, мясо и лук измельчаются за несколько секунд. С помощью венчика вы можете взбивать яичный белок и воздушный крем для десертов, замешивать легкое тесто для блинчиков. Нож QuattroBlade с четырьмя острыми лезвиями быстро и качественно измельчает продукты, пюрирует и смешивает соусы до однородной консистенции. Функция AntiSplash предотвращает брызги и помогает сохранить вашу кухню безупречной. После того, как вы закончите смешивание, отсоедините ножку от прибора простым нажатием кнопок. Теперь вы можете быстро и легко помыть ее под струей воды или в посудомоечной машине. Неограниченные возможности со сверхмощным мотором и множеством аксессуаров. Мощный и надежный мотор работает тихо и без вибраций даже на максимальной скорости, независимо от того, измельчаете ли вы овощи, смешиваете коктейли или готовите супы-пюре. Невероятно удобно для приготовления всех ваших любимых блюд.
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