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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739926
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Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х6х6
Вес, кг.
1.66
Описание товара Блендер погружной Red Solution HB2901 1200Вт серебристый/черный
Погружной блендер Red Solution — мощный помощник для приготовления напитков, пюре и измельчения продуктов. Двигатель мощностью 1200 Вт развивает до 15 000 об/мин, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим для разных задач.
В комплекте предусмотрены 3 насадки, чаша измельчителя объёмом 0,5 л и кувшин на 0,6 л. Пластиковая чаша сочетает практичность с небольшим весом, а ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение. Благодаря весу 1,1 кг блендер удобно держать в руке, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает комфортное размещение рядом с розеткой. Чёрно-серебристый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни. Вакуумная функция не предусмотрена.
Турборежим, металлическая погружная ножка, защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Red Solution — мощный помощник для приготовления напитков, пюре и измельчения продуктов. Двигатель мощностью 1200 Вт развивает до 15 000 об/мин, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим для разных задач.
В комплекте предусмотрены 3 насадки, чаша измельчителя объёмом 0,5 л и кувшин на 0,6 л. Пластиковая чаша сочетает практичность с небольшим весом, а ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение. Благодаря весу 1,1 кг блендер удобно держать в руке, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает комфортное размещение рядом с розеткой. Чёрно-серебристый цвет выглядит сдержанно и легко вписывается в интерьер кухни. Вакуумная функция не предусмотрена.
Блендер погружной Red Solution HB2901 1200Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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