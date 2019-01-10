Блендер погружной Bosch MSM2620B
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM2620B
Блендер Bosch MSM 2620B погружной Готовить с удовольствием при помощи погружного блендера Bosch CleverMixx. Надежный погружной блендер Bosch CleverMixx MSM 2620B гармонично сочетает в себе великолепный дизайн и современные технологии. Прибор оснащен мощным мотором 600 Вт, а также оборудован инновационным ножом с технологией QuattroBlade, благодаря чему позволяет быстро и эффективно измельчать и смешивать различные ингредиенты. Специальная конструкция погружной насадки предотвращает разбрызгивание во время смешивания. Эргономичная ручка блендера с удобным управлением гарантирует максимальный комфорт в использовании. Наличие дополнительных насадок делает прибор универсальным помощником на кухне. Отличный результат за минимально короткое время: мощный мотор 600 Ватт. Благодаря эргономичной ручкой CleverMixx удобно лежит в руке, а малый вес делает его удобным в использовании. Смешивает и измельчает качественно и без брызг благодаря специальной конструкции погружной части Измельчить пряные травы, чеснок, орехи, сыр пармезан с помощью насадки измельчителя: отличный соус "Песто" легко и быстро.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
Достоинства:
Красивый дизайн. Простой в использование, удобный, надёжный.
Недостатки:
Не очень качественная сборка.
Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM2620B
Достоинства:
Красивый дизайн. Простой в использование, удобный, надёжный.
Недостатки:
Не очень качественная сборка.