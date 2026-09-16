Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737420
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, чаша, документация, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
С настольным блендером BRAYER BR1205 вам станет доступно большое количество разнообразных блюд. Вы сможете приготовить смузи, йогурты, коктейли, крем-супы и соусы. А благодаря высокопроизводительному мотору вы сможете наколоть лед. В блендере предусмотрены 5 скоростных режимов с плавной регулировкой, а также импульсный режим и режим колки льда. Кувшин выполнен из стекла, он не будет пахнуть пластиком и выделять вредные вещества при контакте с продуктами. Объема 1,75 л хватит на много порций.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, чаша, документация, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
С настольным блендером BRAYER BR1205 вам станет доступно большое количество разнообразных блюд. Вы сможете приготовить смузи, йогурты, коктейли, крем-супы и соусы. А благодаря высокопроизводительному мотору вы сможете наколоть лед. В блендере предусмотрены 5 скоростных режимов с плавной регулировкой, а также импульсный режим и режим колки льда. Кувшин выполнен из стекла, он не будет пахнуть пластиком и выделять вредные вещества при контакте с продуктами. Объема 1,75 л хватит на много порций.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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