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Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый

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Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 1
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 2
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 3
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 4
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 5
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 6
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 7
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 8
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 9
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 1
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 2
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 3
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 4
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 5
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 6
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 7
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 8
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 9
  • Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737420
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Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, чаша, документация, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый

С настольным блендером BRAYER BR1205 вам станет доступно большое количество разнообразных блюд. Вы сможете приготовить смузи, йогурты, коктейли, крем-супы и соусы. А благодаря высокопроизводительному мотору вы сможете наколоть лед. В блендере предусмотрены 5 скоростных режимов с плавной регулировкой, а также импульсный режим и режим колки льда. Кувшин выполнен из стекла, он не будет пахнуть пластиком и выделять вредные вещества при контакте с продуктами. Объема 1,75 л хватит на много порций.

Отзывы о товаре Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, чаша, документация, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Описание
С настольным блендером BRAYER BR1205 вам станет доступно большое количество разнообразных блюд. Вы сможете приготовить смузи, йогурты, коктейли, крем-супы и соусы. А благодаря высокопроизводительному мотору вы сможете наколоть лед. В блендере предусмотрены 5 скоростных режимов с плавной регулировкой, а также импульсный режим и режим колки льда. Кувшин выполнен из стекла, он не будет пахнуть пластиком и выделять вредные вещества при контакте с продуктами. Объема 1,75 л хватит на много порций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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