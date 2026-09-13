Блендер стационарный Rondell RDE-1253 1200Вт стальной
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Rondell RDE-1253 1200Вт стальной
Настольный блендер RDE-1253 с максимальной мощностью 1200 Вт по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре, ледяной крошки и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Блендер имеет 4 скоростных режима, а также режим PULSE для самых продуктов. В комплектацию устройства входит кувшин емкостью 1.75 л, который выполнен из закаленного стекла и нейтрален к любым продуктам. Особую долговечность блендеру обеспечивают четыре лезвия, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, отлично заточенные и надежные в работе. Для максимального комфорта в использовании, прибор оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева устройство автоматически прекращает работу. Купите настольный блендер RDE-1253 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
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