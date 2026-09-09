Блендер погружной Bosch MSM66020
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202733
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х20х12
Вес, кг.
1.43
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM66020
Лёгкий, со специальной эргономичной ручкой и приятным на ощупь нескользким покрытием. Съемную ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте: измельчитель для переработки орехов, зелени, лука и сыра. 12 режимов скорости и дополнительная кнопка «Турборежим» для максимальной мощности. Мощный 600-ваттный мотор для превосходных результатов.
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Лёгкий, со специальной эргономичной ручкой и приятным на ощупь нескользким покрытием. Съемную ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине. В комплекте: измельчитель для переработки орехов, зелени, лука и сыра. 12 режимов скорости и дополнительная кнопка «Турборежим» для максимальной мощности. Мощный 600-ваттный мотор для превосходных результатов.
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