Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный
Блендер Bosch MSM6M610 — это сочетание углеродности и функциональности. Он выполнен в строгом черном цвете, что придает ему современный и стильный вид. Корпус модели изготовлен из нержавеющей стали и пластика, что делает его прочным и устойчивым к коррозии. Блендер обладает компактными размерами (39,3?6 х 7,8 см), что позволяет легко хранить его даже на небольшой кухне. Особенностью данной модели является наличие 4-х лезвийной системы ProEdge, которая обеспечивает равномерное измельчение продуктов. Этот блендер идеально подходит для приготовления различных блюд: от смузи и соусов до пюре и коктейлей. Управление блендером осуществляется с помощью кнопок, что делает его использование понятным. Важным параметром является бесступенчатая регулировка скорости, которая позволяет выбирать временной режим для каждого вида продуктов.
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Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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