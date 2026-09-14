Блендер погружной Scarlett SC-HB42K11 черный
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42K11 черный
Мощный погружной блендер Scarlett с впечатляющими 1700 Вт легко справится даже с жёсткими ингредиентами — ваши коктейли, смузи и крем-супы будут готовы за считанные секунды. Два режима работы позволят подобрать оптимальную скорость для каждого блюда, а прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют тщательное измельчение и долгий срок службы. Большой измельчитель на 1,5 литра отлично подойдёт для приготовления соусов или фарша на всю семью, а кувшин объёмом 0,7 литра станет идеальным решением для быстрых порций напитков. Компактный вес 1,2 кг делает блендер удобным в использовании и хранении, а черный цвет добавит стиль в любую кухню. Благодаря длине сетевого шнура 1 метр, прибор легко разместить там, где нужно. В комплекте — две насадки для разных задач и пластиковая чаша для измельчителя, которая не боится ударов. Scarlett — для тех, кто ценит скорость, удобство и результат.
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