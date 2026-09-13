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Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый

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Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 3
Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 4
Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 5
Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
  • Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704078
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для пюре, измельчитель, упаковка
Размеры в упаковке, см
29х28х24
Вес, кг.
3.66

Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый

Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!

Отзывы о товаре Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для пюре, измельчитель, упаковка
Описание
Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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