Блендер погружной Bosch MSM66120
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
белый, серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Измельчитель, Мерный стаканчик (1 шт.), Мини измельчитель
Цвет
белый, серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
12
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х37х21
Вес, кг.
1.32
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM66120
Bosch MSM 66120 - это ручной погружной блендер, который станет незаменимым помощником для любой хозяйки - с его помощью без труда можно измельчить, смешать или взбить необходимые для блюда ингредиенты. Отдельным преимуществом можно назвать компактные размеры модели - для ее хранения не требуется много места.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Измельчитель, Мерный стаканчик (1 шт.), Мини измельчитель
Цвет
белый, серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
12
Развернуть
Страна производитель
Словения
Bosch MSM 66120 - это ручной погружной блендер, который станет незаменимым помощником для любой хозяйки - с его помощью без труда можно измельчить, смешать или взбить необходимые для блюда ингредиенты. Отдельным преимуществом можно назвать компактные размеры модели - для ее хранения не требуется много места.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, мини-блендеры для детского питания
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