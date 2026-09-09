Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Panasonic MX-EX1561WTQ
Panasonic MX-EX1561WTQ - надежный помощник на вашей кухне. Блендер включается простым поворотом диска вправо. Выберите одну из двух скоростей: высокую (скорость 2) или низкую (скорость 1). Импульсный режим идеально подойдет для смешивания легких ингредиентов и добавления завершающих штрихов смеси, ведь ножи вращаются только при повороте дискового переключателя в положение «импульсный режим». Стеклянный кувшин легко моется, устойчив к пищевым запахам, обесцвечиванию и пятнам, а также надежен и долговечен в использовании.Твердые и жидкие ингредиенты можно добавлять даже во время измельчения через внутреннюю крышку. Четыре изогнутых лезвия равномерно перемешивают массу при вращении. Изготовленные из нержавеющей стали они устойчивы к ржавчине, износу и сохраняют остроту даже при регулярном использовании на протяжении длительного времени. Мгновенно измельчит специи. Без труда намелет кофе для 5 чашек за один раз. Невероятно удобно! Насладитесь ароматом свежемолотых ингредиентов.
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