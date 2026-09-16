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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737428
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Описание товара Блендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
Блендер Gorenje HBC807QB – это многофункциональный прибор, который станет незаменимым помощником любого кулинара в процессе приготовления различных блюд. Модель стала обладательницей мощного 800-ваттного мотора постоянного тока, который при весьма экономичном энергопотреблении гарантирует отменную производительность и продолжительный срок службы. Устройство весьма удобно в эксплуатации: после завершения работы насадка легко отсоединяется от корпуса блендера и отмывается от загрязнений под проточной водой. За счет разборной конструкции прибор компактен в хранении.
Благодаря ножу с четырьмя острыми лезвиями из нержавеющей стали блендер Gorenje HBC807QB играючи справляется с перемешиванием и измельчением различных ингредиентов. Модель укомплектована удобной подставкой для хранения насадок: венчика и измельчителя. Также в комплектацию вошла мерная емкость для взбивания объемом 0.5 л и мини-измельчитель, имеющий такой же объем. Плавная регулировка скорости позволит подобрать оптимальный режим работы в зависимости от консистенции ингредиентов и желаемого результата. Импульсный режим обеспечит более тщательное перемешивание продуктов в емкости и возможность контроля за процессом.
Блендер Gorenje HBC807QB – это многофункциональный прибор, который станет незаменимым помощником любого кулинара в процессе приготовления различных блюд. Модель стала обладательницей мощного 800-ваттного мотора постоянного тока, который при весьма экономичном энергопотреблении гарантирует отменную производительность и продолжительный срок службы. Устройство весьма удобно в эксплуатации: после завершения работы насадка легко отсоединяется от корпуса блендера и отмывается от загрязнений под проточной водой. За счет разборной конструкции прибор компактен в хранении.
Благодаря ножу с четырьмя острыми лезвиями из нержавеющей стали блендер Gorenje HBC807QB играючи справляется с перемешиванием и измельчением различных ингредиентов. Модель укомплектована удобной подставкой для хранения насадок: венчика и измельчителя. Также в комплектацию вошла мерная емкость для взбивания объемом 0.5 л и мини-измельчитель, имеющий такой же объем. Плавная регулировка скорости позволит подобрать оптимальный режим работы в зависимости от консистенции ингредиентов и желаемого результата. Импульсный режим обеспечит более тщательное перемешивание продуктов в емкости и возможность контроля за процессом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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