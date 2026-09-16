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Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER

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Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 1
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 2
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 3
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 4
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 5
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 6
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 7
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 1
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 2
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 3
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 4
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 5
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 6
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 7
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737437
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Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER

Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.

Отзывы о товаре Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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