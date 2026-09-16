Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737437
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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