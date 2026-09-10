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Блендер Polaris PHB 1380 Silent купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Polaris PHB 1380 Silent

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Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 1
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 2
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 3
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 4
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 5
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 6
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 7
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 8
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 9
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 10
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 11
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 12
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 13
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 14
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 15
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 16
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 17
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 18
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 19
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 20
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 21
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 22
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 23
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 24
Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 1
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 2
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 3
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 4
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 5
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 6
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 7
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 8
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 9
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 10
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 11
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 12
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 13
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 14
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 15
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 16
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 17
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 18
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 19
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 20
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 21
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 22
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 23
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 24
  • Блендер Polaris PHB 1380 Silent - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395443
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
Прибор, насадка блендер, венчик, измельчитель, насадка для пюре, мерный стакан, инструкция, гарантийный талон
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
1.47

Описание товара Блендер Polaris PHB 1380 Silent

Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. 4-лепестковый нож из нержавеющей стали обеспечивает быстрое и легкое измельчение и смешивание.

Отзывы о товаре Блендер Polaris PHB 1380 Silent




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
Прибор, насадка блендер, венчик, измельчитель, насадка для пюре, мерный стакан, инструкция, гарантийный талон
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
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Функции и особенности
Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.
Страна производитель
Китай
Описание
Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. 4-лепестковый нож из нержавеющей стали обеспечивает быстрое и легкое измельчение и смешивание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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