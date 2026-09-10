Блендер Polaris PHB 1380 Silent
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395443
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
Прибор, насадка блендер, венчик, измельчитель, насадка для пюре, мерный стакан, инструкция, гарантийный талон
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
1.47
Описание товара Блендер Polaris PHB 1380 Silent
Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. 4-лепестковый нож из нержавеющей стали обеспечивает быстрое и легкое измельчение и смешивание.
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Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
Прибор, насадка блендер, венчик, измельчитель, насадка для пюре, мерный стакан, инструкция, гарантийный талон
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
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Функции и особенности
Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность.
Страна производитель
Китай
Технология SilentPRO: работает в 2 раза тише. Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. 4-лепестковый нож из нержавеющей стали обеспечивает быстрое и легкое измельчение и смешивание.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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