Top.Mail.Ru
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 7
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 7
  • Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703944
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.38

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт

Смешать, взбить или измельчить ингредиенты будущего блюда поможет вам погружной блендер VITEK VT-8542 с максимальной мощностью 1000 Вт. Его погружная часть и лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая служит гарантом надежности и долговечности прибора. Скорость работы блендера плавно регулируется, а для ускорения процесса, вы можете использовать усиленный TURBO-режим. В комплект входят чаша измельчителя объемом 450 мл, стакан для смешивания объемом 700 мл насадка-венчик для взбивания.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Описание
Смешать, взбить или измельчить ингредиенты будущего блюда поможет вам погружной блендер VITEK VT-8542 с максимальной мощностью 1000 Вт. Его погружная часть и лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая служит гарантом надежности и долговечности прибора. Скорость работы блендера плавно регулируется, а для ускорения процесса, вы можете использовать усиленный TURBO-режим. В комплект входят чаша измельчителя объемом 450 мл, стакан для смешивания объемом 700 мл насадка-венчик для взбивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...