Блендер погружной Bosch MSM66110
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189583
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
42х11х11
Вес, кг.
1.67
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM66110
Погружной блендер с турборежимом. Ножка блендера и принадлежности подходят для мытья в посудомоечной машине
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Погружной блендер с турборежимом. Ножка блендера и принадлежности подходят для мытья в посудомоечной машине
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