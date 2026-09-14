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Блендер погружной СANDY CB-202 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной СANDY CB-202

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Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 1
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 2
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 3
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 4
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 5
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 6
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 7
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 8
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 9
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 10
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 11
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 12
Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 1
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 2
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 3
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 4
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 5
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 6
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 7
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 8
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 9
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 10
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 11
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 12
  • Блендер погружной СANDY CB-202 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740131
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Характеристики

Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
Турбо режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блендер погружной СANDY CB-202

Погружной блендер Candy — инструмент, который не боится смелых кулинарных задач. Мощный мотор на 1200 Вт быстро справляется с измельчением, взбиванием и смешиванием любых ингредиентов. Благодаря шести скоростям вы легко подстроитесь под нужную консистенцию — от воздушного смузи до густого пюре. Объемный измельчитель на 0,8 л и удобный кувшин 0,6 л позволяют работать как с крупными порциями, так и с небольшими ингредиентами. Три насадки в комплекте открывают еще больше возможностей для фантазии на кухне. Лёгкий — всего 0,9 кг — блендер не утяжелит руку даже при длительной работе. Белый цвет добавит свежести интерьеру, а детали из нержавеющей стали прослужат долго и не подведут в самый ответственный момент. Пластиковая чаша измельчителя проста в уходе. Сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает свободу движения во время приготовления.

Отзывы о товаре Блендер погружной СANDY CB-202




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Характеристики
Бренд
Candy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.8
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
Турбо режим
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Candy — инструмент, который не боится смелых кулинарных задач. Мощный мотор на 1200 Вт быстро справляется с измельчением, взбиванием и смешиванием любых ингредиентов. Благодаря шести скоростям вы легко подстроитесь под нужную консистенцию — от воздушного смузи до густого пюре. Объемный измельчитель на 0,8 л и удобный кувшин 0,6 л позволяют работать как с крупными порциями, так и с небольшими ингредиентами. Три насадки в комплекте открывают еще больше возможностей для фантазии на кухне. Лёгкий — всего 0,9 кг — блендер не утяжелит руку даже при длительной работе. Белый цвет добавит свежести интерьеру, а детали из нержавеющей стали прослужат долго и не подведут в самый ответственный момент. Пластиковая чаша измельчителя проста в уходе. Сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает свободу движения во время приготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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