Блендер погружной СANDY CB-202
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной СANDY CB-202
Погружной блендер Candy — инструмент, который не боится смелых кулинарных задач. Мощный мотор на 1200 Вт быстро справляется с измельчением, взбиванием и смешиванием любых ингредиентов. Благодаря шести скоростям вы легко подстроитесь под нужную консистенцию — от воздушного смузи до густого пюре. Объемный измельчитель на 0,8 л и удобный кувшин 0,6 л позволяют работать как с крупными порциями, так и с небольшими ингредиентами. Три насадки в комплекте открывают еще больше возможностей для фантазии на кухне. Лёгкий — всего 0,9 кг — блендер не утяжелит руку даже при длительной работе. Белый цвет добавит свежести интерьеру, а детали из нержавеющей стали прослужат долго и не подведут в самый ответственный момент. Пластиковая чаша измельчителя проста в уходе. Сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает свободу движения во время приготовления.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
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