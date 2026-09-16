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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737430
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Описание товара Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1571 мощностью 450 Вт справляется с измельчением и смешиванием продуктов разной плотности. Для плавной регулировки интенсивности вращения лезвий предлагаются 2 скоростных режима. Импульсный режим активирует максимальную мощность и благодаря кратковременным паузам предотвращает перегрев двигателя.
Блендер Panasonic MX-EX1571 выполнен в пластиковом корпусе. Прорезиненные ножки прочно фиксируют прибор на столе, предотвращают скольжение и смещение. Стеклянный кувшин объемом 1.5 л устойчив к повреждениям и просто очищается от загрязнений. Мерная шкала на стенках помогает точно соблюдать пропорции. Съемная крышка оснащена отверстием для добавления ингредиентов. В комплекте поставляются 2 мельнички объемом по 50 мл для измельчения специй, кофейных зерен, зелени, орехов.
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1571 мощностью 450 Вт справляется с измельчением и смешиванием продуктов разной плотности. Для плавной регулировки интенсивности вращения лезвий предлагаются 2 скоростных режима. Импульсный режим активирует максимальную мощность и благодаря кратковременным паузам предотвращает перегрев двигателя.
Блендер Panasonic MX-EX1571 выполнен в пластиковом корпусе. Прорезиненные ножки прочно фиксируют прибор на столе, предотвращают скольжение и смещение. Стеклянный кувшин объемом 1.5 л устойчив к повреждениям и просто очищается от загрязнений. Мерная шкала на стенках помогает точно соблюдать пропорции. Съемная крышка оснащена отверстием для добавления ингредиентов. В комплекте поставляются 2 мельнички объемом по 50 мл для измельчения специй, кофейных зерен, зелени, орехов.
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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