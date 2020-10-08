Блендер стационарный Kitfort КТ-1380
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1380
Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет управление механического типа посредством специального регулятора, расположенного на корпусе. Устройство применяется для смешивания и измельчения различных продуктов, приготовления супов-пюре, детского и диетического питания. Режущий элемент имеет четыре лезвия и произведен из нержавеющей стали высокого качества. Материал характеризуется устойчивостью к износу, процессу коррозии и механическим повреждениям. Модель подключается к стандартной электрической сети.Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет длительный срок службы и надолго сохраняет эксплуатационные свойства. Для удаления остатков пищи кувшин и лезвие можно промывать под струей теплой воды с добавлением неабразивных средств. Для измельчения кофейных зерен в комплекте есть специальная насадка. Емкость произведена из прочного и экологически чистого пластика. Материал не выделяет вредных веществ, а также устойчив к износу и деформации. За счет прорезиненных ножек блендер не скользит во время работы. Устройство имеет две скорости, а также специальный импульсный режим.
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Достоинства:
Очень мощная, красивая на вид , легкая в использовании, наличие удобных бутылок для смузи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Спасибо большое производителю за такой удобный, суперский блендер
Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1380
Достоинства:
Очень мощная, красивая на вид , легкая в использовании, наличие удобных бутылок для смузи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Спасибо большое производителю за такой удобный, суперский блендер