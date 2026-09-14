Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Candy CB-201 белый, 1200 Вт, плавная регулировка, турбо
Погружной блендер Candy в белом корпусе сочетает мощность 1200 Вт и практичный набор для повседневных задач на кухне. Максимальная скорость вращения до 6000 об/мин помогает быстро измельчать и смешивать продукты, а 2 скорости позволяют подобрать подходящий режим обработки. В комплекте предусмотрены 3 насадки, чаша измельчителя объёмом 0,5 л и кувшин на 0,6 л — удобно готовить небольшие порции, соусы и смеси. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на регулярное использование, а погружной формат делает блендер удобным для работы с продуктами в подходящей ёмкости. При весе 1,1 кг он достаточно лёгкий для комфортного использования, а сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает необходимую свободу размещения.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
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