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Блендер погружной Bosch MSM2610B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Bosch MSM2610B

3 Отзывы
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Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189584
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерныйстакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
взбивание, измельчение, смешивание
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
43х11х11
Вес, г.
433

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM2610B

Погружной блендер с турборежимом. Мерный стакан с крышкой. Съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM2610B

Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер отличный! Удобный, тихо работает, хорошо измельчает, большой мерный стакан с крышкой. Ничего лишнего. Очень рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд все хорошо.посмотрим на сколько его хватит так как нет пока отзывов на него.буду надеяться,что оооочень хороший)
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2021
Яна В.

Достоинства:


Комментарий:
а так он хорошо справляется с работой



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерныйстакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
Развернуть
Функции и особенности
взбивание, измельчение, смешивание
Страна производитель
Словения
Описание
Погружной блендер с турборежимом. Мерный стакан с крышкой. Съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер отличный! Удобный, тихо работает, хорошо измельчает, большой мерный стакан с крышкой. Ничего лишнего. Очень рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд все хорошо.посмотрим на сколько его хватит так как нет пока отзывов на него.буду надеяться,что оооочень хороший)
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2021
Яна В.

Достоинства:


Комментарий:
а так он хорошо справляется с работой


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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