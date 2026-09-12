Блендер ручной PHB 1476 Белый
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693205
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, насадки, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчитель, блендер, миксер
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.67
Описание товара Блендер ручной PHB 1476 Белый
Блендер Polaris PHB 1476 - это прибор 3 в 1: измельчитель, блендер, миксер и незаменимый помощник на любой кухне! Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, насадки, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчитель, блендер, миксер
Блендер Polaris PHB 1476 - это прибор 3 в 1: измельчитель, блендер, миксер и незаменимый помощник на любой кухне! Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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