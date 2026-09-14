Блендер Korting KHB 0301 Diva
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
красный, серебристый, черный
Количество скоростей / режимов
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740087
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
красный, серебристый, черный
Количество скоростей / режимов
10
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, г.
720
Описание товара Блендер Korting KHB 0301 Diva
Погружной блендер Korting сочетает в себе мощность 1000 Вт и лёгкий вес всего 0,6 кг — идеально для быстрой готовки без усталости. Ножи из нержавеющей стали справляются даже с плотными ингредиентами, а 10 скоростей позволяют подобрать режим для каждого рецепта: от нежных смузи до густого пюре. Удобный метровый шнур даёт свободу движений на кухне. Стильные цвета — чёрный, красный или серебристый — легко впишутся в любой интерьер. В комплекте идёт необходимая насадка — ничего лишнего, только то, что нужно для ежедневных кулинарных задач.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер
Цвет
красный, серебристый, черный
Количество скоростей / режимов
10
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Развернуть
Страна производитель
Китай
Погружной блендер Korting сочетает в себе мощность 1000 Вт и лёгкий вес всего 0,6 кг — идеально для быстрой готовки без усталости. Ножи из нержавеющей стали справляются даже с плотными ингредиентами, а 10 скоростей позволяют подобрать режим для каждого рецепта: от нежных смузи до густого пюре. Удобный метровый шнур даёт свободу движений на кухне. Стильные цвета — чёрный, красный или серебристый — легко впишутся в любой интерьер. В комплекте идёт необходимая насадка — ничего лишнего, только то, что нужно для ежедневных кулинарных задач.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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