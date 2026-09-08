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Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый

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Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Мощность, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 121369
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Комплектация
стержень
Размеры в упаковке, см
38х20х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый

Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Мощность, Вт
400
Материал корпуса
пластик
Комплектация
стержень
Описание
Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSM24500, 400 Вт, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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