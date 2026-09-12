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Блендер погружной Korting KHB 0303 W 135 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Korting KHB 0303 W 135

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Блендер погружной Korting KHB 0303 W 135
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691785
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
24х12х10
Вес, г.
670

Описание товара Блендер погружной Korting KHB 0303 W 135

Погружной блендер KHB 0303 W 135 выделяется современным дизайном: белый цвет в сочетании с металлическими акцентами придает ему стильный внешний вид. Оснащенный 4-лепестковым самозатачивающимся ножом, этот блендер от Кертинг демонстрирует высокую эффективность, сохраняет прочность и остроту долгие годы, обеспечивая идеальное измельчение и смешивание. Мощность в 1000 Вт гарантирует быструю и качественную работу, а 10 скоростей с безопасным переключением позволяют с легкостью подобрать необходимый режим. Двойная защита двигателя предотвращает перегрев и перегрузку, а технология Silence Balance создает комфортную атмосферу на кухне, сохраняя уровень шума менее 72 дБ. KHB 0303 W 135 – это незаменимый помощник для создания кулинарных шедевров.

Отзывы о товаре Блендер погружной Korting KHB 0303 W 135




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Описание
Погружной блендер KHB 0303 W 135 выделяется современным дизайном: белый цвет в сочетании с металлическими акцентами придает ему стильный внешний вид. Оснащенный 4-лепестковым самозатачивающимся ножом, этот блендер от Кертинг демонстрирует высокую эффективность, сохраняет прочность и остроту долгие годы, обеспечивая идеальное измельчение и смешивание. Мощность в 1000 Вт гарантирует быструю и качественную работу, а 10 скоростей с безопасным переключением позволяют с легкостью подобрать необходимый режим. Двойная защита двигателя предотвращает перегрев и перегрузку, а технология Silence Balance создает комфортную атмосферу на кухне, сохраняя уровень шума менее 72 дБ. KHB 0303 W 135 – это незаменимый помощник для создания кулинарных шедевров.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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