Блендер погружной Korting KHB 0303 W 135
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Korting KHB 0303 W 135
Погружной блендер KHB 0303 W 135 выделяется современным дизайном: белый цвет в сочетании с металлическими акцентами придает ему стильный внешний вид. Оснащенный 4-лепестковым самозатачивающимся ножом, этот блендер от Кертинг демонстрирует высокую эффективность, сохраняет прочность и остроту долгие годы, обеспечивая идеальное измельчение и смешивание. Мощность в 1000 Вт гарантирует быструю и качественную работу, а 10 скоростей с безопасным переключением позволяют с легкостью подобрать необходимый режим. Двойная защита двигателя предотвращает перегрев и перегрузку, а технология Silence Balance создает комфортную атмосферу на кухне, сохраняя уровень шума менее 72 дБ. KHB 0303 W 135 – это незаменимый помощник для создания кулинарных шедевров.
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