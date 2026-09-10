Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-3020, стационарный, нержавеющая сталь
Блендер Kitfort КТ-3020Блендер Kitfort КТ-3020 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Регулятор скорости позволяет переключать скорость работы.Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей с мерной шкалой емкостью 1,7 л. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок может использоваться как мерный стакан.Управление блендером осуществляется при помощи регулятора скоростей. Переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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