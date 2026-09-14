Блендер погружной BRAYER BR1256
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BRAYER BR1256
Блендер погружной BRAYER BR1256 черного цвета оснащен пятью насадками. С его помощью можно измельчать и смешивать продукты, пюрировать овощи и фрукты, перемешивать ингредиенты, взбивать тесто, муссы. Мощность мотора 1500 Вт позволяет работать с твердыми продуктами и плотными консистенциями. Устройство справится с перемолкой льда, орехов. Блендер погружной BRAYER BR1256 поддерживает 15 скоростей. С их помощью вы сможете точно настроить мощность прибора под конкретные ингредиенты и рецепты. Плавная регулировка скоростей предотвращает разбрызгивание продуктов и защищает оборудование от перегрузки. В турборежиме удобно доводить кремы, соусы до однородности, убирать комочки. Нейлоновое покрытие погружной части защищает посуду от царапин. Это позволяет использовать устройство в эмалированных, стеклянных кастрюлях.
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Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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