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Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый

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Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 1
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 2
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 3
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 4
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 5
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 6
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 7
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 8
Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
650
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 1
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 2
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 3
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 4
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 5
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 6
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 7
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 8
  • Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739912
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
650
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.89

Описание товара Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый

С появлением блендера Philips HR2538/00 на создание впечатляющих кулинарных творений у хозяек начнет уходить куда меньше свободного времени. В качестве материала погружной части производитель выбрал первоклассный металл, которому не характерно появление неприятного налета, а также воздействие на вкусовые свойства продуктов. Волнообразная форма прибора исключит вероятность разбрызгивания взбиваемых ингредиентов, тем самым уберегая кухонные поверхности от непредвиденного загрязнения. С использованием различных насадок блендера Philips HR2538/00 у вас не возникнет трудностей во время приготовления витаминных напитков, десертов, первых блюд и поражающих воображение соусов. Решили опробовать тот или иной кулинарный рецепт? Вам на помощь спешит мерный стакан из комплекта. Теперь смешать, измельчить и взбить всевозможные ингредиенты вы сможете буквально одним нажатием кнопки, израсходовав при этом минимум драгоценного времени.

Отзывы о товаре Блендер погружной Philips HR2538/00 650 Вт, белый




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
650
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
защита от разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Описание
С появлением блендера Philips HR2538/00 на создание впечатляющих кулинарных творений у хозяек начнет уходить куда меньше свободного времени. В качестве материала погружной части производитель выбрал первоклассный металл, которому не характерно появление неприятного налета, а также воздействие на вкусовые свойства продуктов. Волнообразная форма прибора исключит вероятность разбрызгивания взбиваемых ингредиентов, тем самым уберегая кухонные поверхности от непредвиденного загрязнения. С использованием различных насадок блендера Philips HR2538/00 у вас не возникнет трудностей во время приготовления витаминных напитков, десертов, первых блюд и поражающих воображение соусов. Решили опробовать тот или иной кулинарный рецепт? Вам на помощь спешит мерный стакан из комплекта. Теперь смешать, измельчить и взбить всевозможные ингредиенты вы сможете буквально одним нажатием кнопки, израсходовав при этом минимум драгоценного времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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