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Блендер настольный BRAYER BR1206 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер настольный BRAYER BR1206 белый

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Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 1
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 2
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 3
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 4
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 5
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 6
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 7
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 8
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 9
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 10
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 11
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 12
Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 1
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 2
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 3
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 4
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 5
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 6
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 7
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 8
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 9
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 10
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 11
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 12
  • Блендер настольный BRAYER BR1206 белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737421
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Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стаканчик, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1206 белый

Блендер стационарный BRAYER BR1206 с системой плавной регулировки скорости из 5 режимов предназначен для приготовлений смузи, коктейлей, супов-пюре, детского питания, жидкого теста. Стальной нож с четырьмя лезвиями тщательно измельчает и смешивает продукты разной твердости. Импульсный режим за счет кратковременных пауз исключает перегрузку двигателя в процессе измельчения твердых продуктов и колки льда. Управление блендером выполняется при помощи поворотного переключателя. Стеклянный прозрачный резервуар емкостью 1.75 л не вступает в контакт с продуктами, устойчив к перепадам температуры и практичен в уходе. Отверстие в крышке и мерный стакан предусматривают добавление ингредиентов. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе. Функция защитной блокировки исключает включение блендера BRAYER BR1206 при неправильной сборке.

Отзывы о товаре Блендер настольный BRAYER BR1206 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стаканчик, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер стационарный BRAYER BR1206 с системой плавной регулировки скорости из 5 режимов предназначен для приготовлений смузи, коктейлей, супов-пюре, детского питания, жидкого теста. Стальной нож с четырьмя лезвиями тщательно измельчает и смешивает продукты разной твердости. Импульсный режим за счет кратковременных пауз исключает перегрузку двигателя в процессе измельчения твердых продуктов и колки льда. Управление блендером выполняется при помощи поворотного переключателя. Стеклянный прозрачный резервуар емкостью 1.75 л не вступает в контакт с продуктами, устойчив к перепадам температуры и практичен в уходе. Отверстие в крышке и мерный стакан предусматривают добавление ингредиентов. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе. Функция защитной блокировки исключает включение блендера BRAYER BR1206 при неправильной сборке.
Самовывоз
Доставка
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