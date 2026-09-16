Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737421
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Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1206 белый
Блендер стационарный BRAYER BR1206 с системой плавной регулировки скорости из 5 режимов предназначен для приготовлений смузи, коктейлей, супов-пюре, детского питания, жидкого теста. Стальной нож с четырьмя лезвиями тщательно измельчает и смешивает продукты разной твердости. Импульсный режим за счет кратковременных пауз исключает перегрузку двигателя в процессе измельчения твердых продуктов и колки льда. Управление блендером выполняется при помощи поворотного переключателя.
Стеклянный прозрачный резервуар емкостью 1.75 л не вступает в контакт с продуктами, устойчив к перепадам температуры и практичен в уходе. Отверстие в крышке и мерный стакан предусматривают добавление ингредиентов. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе. Функция защитной блокировки исключает включение блендера BRAYER BR1206 при неправильной сборке.
Блендер стационарный BRAYER BR1206 с системой плавной регулировки скорости из 5 режимов предназначен для приготовлений смузи, коктейлей, супов-пюре, детского питания, жидкого теста. Стальной нож с четырьмя лезвиями тщательно измельчает и смешивает продукты разной твердости. Импульсный режим за счет кратковременных пауз исключает перегрузку двигателя в процессе измельчения твердых продуктов и колки льда. Управление блендером выполняется при помощи поворотного переключателя.
Стеклянный прозрачный резервуар емкостью 1.75 л не вступает в контакт с продуктами, устойчив к перепадам температуры и практичен в уходе. Отверстие в крышке и мерный стакан предусматривают добавление ингредиентов. Нескользящие ножки прочно фиксируют прибор на столе. Функция защитной блокировки исключает включение блендера BRAYER BR1206 при неправильной сборке.
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