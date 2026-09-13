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Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный

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Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 7
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 8
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
6
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 7
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 8
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703980
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл;пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.66

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный

Блендер VITEK VT-3411BK привлекает качеством сборки, а также многогранной функциональностью. Данный бытовой прибор погружной, его оснастили повышенной до 800 Вт мощностью. С его помощью можно быстро перемолоть любые продукты. В комплекте с многофункциональным блендером идут полезные аксессуары: емкость 600 мл, измельчитель, стакан, венчик. VITEK VT-3411BK оснащен 6 скоростями и дополнительной функцией - турборежим. Корпус из пластика выдерживает внушительные нагрузки и легко очищается от загрязнений. Погружные элементы конструкции блендера производились из нержавеющего практичного металла.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл;пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер VITEK VT-3411BK привлекает качеством сборки, а также многогранной функциональностью. Данный бытовой прибор погружной, его оснастили повышенной до 800 Вт мощностью. С его помощью можно быстро перемолоть любые продукты. В комплекте с многофункциональным блендером идут полезные аксессуары: емкость 600 мл, измельчитель, стакан, венчик. VITEK VT-3411BK оснащен 6 скоростями и дополнительной функцией - турборежим. Корпус из пластика выдерживает внушительные нагрузки и легко очищается от загрязнений. Погружные элементы конструкции блендера производились из нержавеющего практичного металла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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