Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл;пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.66
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный
Блендер VITEK VT-3411BK привлекает качеством сборки, а также многогранной функциональностью. Данный бытовой прибор погружной, его оснастили повышенной до 800 Вт мощностью. С его помощью можно быстро перемолоть любые продукты. В комплекте с многофункциональным блендером идут полезные аксессуары: емкость 600 мл, измельчитель, стакан, венчик. VITEK VT-3411BK оснащен 6 скоростями и дополнительной функцией - турборежим. Корпус из пластика выдерживает внушительные нагрузки и легко очищается от загрязнений. Погружные элементы конструкции блендера производились из нержавеющего практичного металла.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл;пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
6
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Блендер VITEK VT-3411BK привлекает качеством сборки, а также многогранной функциональностью. Данный бытовой прибор погружной, его оснастили повышенной до 800 Вт мощностью. С его помощью можно быстро перемолоть любые продукты. В комплекте с многофункциональным блендером идут полезные аксессуары: емкость 600 мл, измельчитель, стакан, венчик. VITEK VT-3411BK оснащен 6 скоростями и дополнительной функцией - турборежим. Корпус из пластика выдерживает внушительные нагрузки и легко очищается от загрязнений. Погружные элементы конструкции блендера производились из нержавеющего практичного металла.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500Вт стальной/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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