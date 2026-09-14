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Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо

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Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 1
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 2
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 3
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 4
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 5
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 6
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 7
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 8
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
12
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 1
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 2
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 3
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 4
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 5
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 6
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 7
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 8
  • Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740063
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Характеристики

Бренд
Horizont
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, насадки, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
27х16х13
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо

Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный. Мощность 800 Вт — справляется с любыми задачами: от нежного смузи до густого супа?пюре, колки льда и измельчения орехов. 12 скоростей + турборежим — точная настройка под каждый продукт: контролируйте консистенцию и достигайте идеального результата.

Отзывы о товаре Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный, 800 Вт, 12 скоростей, турбо




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Характеристики
Бренд
Horizont
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, насадки, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Беларусь
Описание
Блендер погружной Horizont Н-800 чёрный. Мощность 800 Вт — справляется с любыми задачами: от нежного смузи до густого супа?пюре, колки льда и измельчения орехов. 12 скоростей + турборежим — точная настройка под каждый продукт: контролируйте консистенцию и достигайте идеального результата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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