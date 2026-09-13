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Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый

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Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 1
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 2
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 3
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 4
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 5
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 1
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 2
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 3
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 4
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 5
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714008
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Комплектация
погружной блендер, мерный стакан 1 л, венчик, измельчитель, инструкция
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х14
Вес, кг.
1.64

Описание товара Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый

Представьте себе универсального помощника для вашей кухни, который способен справится с подавляющим большинством ежедневных задач. Блендер Ariete 0601/11 — это именно такое устройство, сочетающее в себе проверенную надежность и высокую функциональность. Его конструкция типа «погружной» открывает неограниченные возможности для работы с любыми емкостями, будь то кастрюля с горячим супом-пюре или высокий стакан для утреннего смузи. Вы больше не привязаны к объему чаши и можете с легкостью приготовить необходимое количество блюда прямо в той посуде, которая вам удобна. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на семьсот ватт, который уверенно справляется даже с самыми твердыми продуктами. Лед для освежающих коктейлей, свежие и замороженные овощи, орехи — ему все по плечу. Простое и интуитивно понятное механическое управление позволяет мгновенно выбрать одну из двух скоростей работы. Начальная скорость идеальна для бережного смешивания нежных ингредиентов, в то время как высокая скорость обеспечивает максимальную производительность для измельчения и создания идеально однородной текстуры. Важным преимуществом данной модели является ее комплектация, которая превращает ее в настоящий кухонный комбайн начального уровня. В набор входит практичная мерная колба с удобной разметкой, что позволяет точно соблюдать рецептуру ваших любимых напитков и соусов. Отдельная чаша-измельчитель станет незаменимым инструментом для быстрой подготовки ингредиентов: нарежьте зелень для салата, порубите лук или чеснок, приготовьте панировочные сухари или небольшие порции мясного фарша. Но и это еще не все. Специальная насадка-венчик открывает новые горизонты для кулинарного творчества. Вы сможете без труда взбить нежные сливки для десерта, приготовить воздушное тесто для блинчиков или насыщенный молочный коктейль. Прочность и долговечность устройства продуманы до мелочей. Корпус блендера выполнен из качественного и ударопрочного пластика, который надежно защищает механизм и удобно лежит в руке. При этом рабочая, погружная часть изготовлена из прочного металла, что гарантирует ее устойчивость к механическим повреждениям и царапинам, а также способствует эффективному отводу тепла durante интенсивной работы. Блендер Ariete 0601/11 — это разумный выбор для тех, кто ценит практичность, простоту в использовании и многофункциональность. Он станет вашим верным спутником в создании вкусной и здоровой пищи каждый день, экономя ваше время и силы.

Отзывы о товаре Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060111AR0), белый




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Комплектация
погружной блендер, мерный стакан 1 л, венчик, измельчитель, инструкция
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе универсального помощника для вашей кухни, который способен справится с подавляющим большинством ежедневных задач. Блендер Ariete 0601/11 — это именно такое устройство, сочетающее в себе проверенную надежность и высокую функциональность. Его конструкция типа «погружной» открывает неограниченные возможности для работы с любыми емкостями, будь то кастрюля с горячим супом-пюре или высокий стакан для утреннего смузи. Вы больше не привязаны к объему чаши и можете с легкостью приготовить необходимое количество блюда прямо в той посуде, которая вам удобна. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на семьсот ватт, который уверенно справляется даже с самыми твердыми продуктами. Лед для освежающих коктейлей, свежие и замороженные овощи, орехи — ему все по плечу. Простое и интуитивно понятное механическое управление позволяет мгновенно выбрать одну из двух скоростей работы. Начальная скорость идеальна для бережного смешивания нежных ингредиентов, в то время как высокая скорость обеспечивает максимальную производительность для измельчения и создания идеально однородной текстуры. Важным преимуществом данной модели является ее комплектация, которая превращает ее в настоящий кухонный комбайн начального уровня. В набор входит практичная мерная колба с удобной разметкой, что позволяет точно соблюдать рецептуру ваших любимых напитков и соусов. Отдельная чаша-измельчитель станет незаменимым инструментом для быстрой подготовки ингредиентов: нарежьте зелень для салата, порубите лук или чеснок, приготовьте панировочные сухари или небольшие порции мясного фарша. Но и это еще не все. Специальная насадка-венчик открывает новые горизонты для кулинарного творчества. Вы сможете без труда взбить нежные сливки для десерта, приготовить воздушное тесто для блинчиков или насыщенный молочный коктейль. Прочность и долговечность устройства продуманы до мелочей. Корпус блендера выполнен из качественного и ударопрочного пластика, который надежно защищает механизм и удобно лежит в руке. При этом рабочая, погружная часть изготовлена из прочного металла, что гарантирует ее устойчивость к механическим повреждениям и царапинам, а также способствует эффективному отводу тепла durante интенсивной работы. Блендер Ariete 0601/11 — это разумный выбор для тех, кто ценит практичность, простоту в использовании и многофункциональность. Он станет вашим верным спутником в создании вкусной и здоровой пищи каждый день, экономя ваше время и силы.
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Отзывы


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