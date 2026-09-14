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Блендер погружной BRAYER BR1252 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной BRAYER BR1252

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Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 1
Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 2
Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 3
Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 4
Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 5
Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 6
Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 7
Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.75
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 1
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 2
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 3
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 4
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 5
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 6
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 7
  • Блендер погружной BRAYER BR1252 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737423
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Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
моторный блок, капучинатор, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.75
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной BRAYER BR1252

Серебристый погружной блендер BRAYER BR1252 оснащен 5 насадками для измельчения, смешивания твердой и жидкой пищи. Дополнительно есть режим приготовления картофельного пюре и взбивания пенки из молока или сливок с помощью венчика. Если включить встроенный турборежим, устройство будет работать с максимальной мощностью 1200 Вт и предельной скоростью вращения, что особенно полезно, если вам нужно добиться единой массы без комков. В комплекте к блендеру BRAYER BR1252 прилагается мерный стакан объемом 700 мл и капучинатор для кофе. Питается устройство от сети с помощью кабеля, а время его непрерывной работы составляет 1-2 минуты.

Отзывы о товаре Блендер погружной BRAYER BR1252




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
моторный блок, капучинатор, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.75
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Серебристый погружной блендер BRAYER BR1252 оснащен 5 насадками для измельчения, смешивания твердой и жидкой пищи. Дополнительно есть режим приготовления картофельного пюре и взбивания пенки из молока или сливок с помощью венчика. Если включить встроенный турборежим, устройство будет работать с максимальной мощностью 1200 Вт и предельной скоростью вращения, что особенно полезно, если вам нужно добиться единой массы без комков. В комплекте к блендеру BRAYER BR1252 прилагается мерный стакан объемом 700 мл и капучинатор для кофе. Питается устройство от сети с помощью кабеля, а время его непрерывной работы составляет 1-2 минуты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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