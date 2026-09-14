Блендер погружной BRAYER BR1252
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BRAYER BR1252
Серебристый погружной блендер BRAYER BR1252 оснащен 5 насадками для измельчения, смешивания твердой и жидкой пищи. Дополнительно есть режим приготовления картофельного пюре и взбивания пенки из молока или сливок с помощью венчика. Если включить встроенный турборежим, устройство будет работать с максимальной мощностью 1200 Вт и предельной скоростью вращения, что особенно полезно, если вам нужно добиться единой массы без комков. В комплекте к блендеру BRAYER BR1252 прилагается мерный стакан объемом 700 мл и капучинатор для кофе. Питается устройство от сети с помощью кабеля, а время его непрерывной работы составляет 1-2 минуты.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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