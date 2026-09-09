Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
350
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.2
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
20500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295572
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Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1379
Блендер Kitfort КТ-1379 представляет собой настольный кухонный прибор с элегантным белым корпусом из ударопрочного пластика. Устройство действует с мощностью 350 Вт и обладает двумя рабочими скоростями. Резервуар вмещает 1200 мл, а также дополняется мерной шкалой для упрощения эксплуатации. Прибор дополнен импульсным режимом и устойчивыми нескользящими ножками. Устройство Kitfort КТ-1379 поставляется вместе с чашей, мерным колпачком и насадкой-кофемолкой. Такая комплектация значительно расширяет возможности использования этого компактного оборудования. Блендер весит 1.4 кг, а его размеры составляют 15.5x36x18 см.
Блендер Kitfort КТ-1379 представляет собой настольный кухонный прибор с элегантным белым корпусом из ударопрочного пластика. Устройство действует с мощностью 350 Вт и обладает двумя рабочими скоростями. Резервуар вмещает 1200 мл, а также дополняется мерной шкалой для упрощения эксплуатации. Прибор дополнен импульсным режимом и устойчивыми нескользящими ножками. Устройство Kitfort КТ-1379 поставляется вместе с чашей, мерным колпачком и насадкой-кофемолкой. Такая комплектация значительно расширяет возможности использования этого компактного оборудования. Блендер весит 1.4 кг, а его размеры составляют 15.5x36x18 см.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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