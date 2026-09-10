Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Kitfort 3 в 1 Kitfort КТ-3032-1 фиолетовый
Блендер Kitfort КТ-3032-1 фиолетовыйБлендер Kitfort КТ-3022 предназначен для приготовления пюре, взбивания, измельчения и смешивания. Прибор идеально подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания.6-лезвийный нож выполнен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивает превосходный результат измельчения и долгий срок службы!Управление прибором осуществляется просто: блендер имеет плавную регулировку скорости и импульсный режим с повышенной скоростью вращений ножей. Выбирайте оптимальный скоростной режим, как вам необходимо!Блендер легко разбирается, что позволяет тщательно промывать его детали без труда. Чаша бленера выполнена из тритана – особо прочного материала без содержания бисфенола-А.Блендер оснащён вместительной пластиковой чашей объёмом 2 литра, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок для пополнения может использоваться как мерный стакан.Под моторным блоком блендера находятся противоскользящие ножки. Они позволяют оставлять блендер на скользких поверхностях, не боясь, что он упадёт.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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