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Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный

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Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 1
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 2
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 3
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 4
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 5
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 6
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 7
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 8
Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 1
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 2
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 3
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 4
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 5
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 6
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 7
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 8
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714005
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Комплектация
блендер, мерный стакан 1 л, инструкция
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный

Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении бесчисленного множества блюд, от самых простых до изысканных. Именно таким и является погружной блендер Ariete 0601/00. Его главное преимущество — универсальность и невероятная простота в использовании, что позволяет вам сосредоточиться на творческом процессе, не отвлекаясь на сложные настройки. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 700 Вт. Этой энергии с избытком хватит, чтобы мгновенно превратить в нежнейший крем-суп даже самые твердые овощи, создать воздушное пюре без единого комочка или приготовить идеально однородный соус. Прибор легко справляется с измельчением орехов, колки льда для освежающих коктейлей и взбивает густые сливки до устойчивых пиков за считанные секунды. Благодаря такой производительности вы экономите не только время, но и силы, доверяя самую сложную работу надежному механизму. Управление блендером построено по интуитивно понятной механической схеме. Две скорости дают вам полный контроль над консистенцией будущего блюда. Первая, более низкая, идеальна для бережного смешивания ингредиентов или измельчения мягких продуктов. Вторая, высокая скорость, запускает всю мощь прибора для быстрого взбивания, колки льда и приготовления абсолютно гладких масс. Вам не нужно разбираться в сложных электронных меню — простого поворота переключателя достаточно, чтобы получить нужный результат. Конструкция блендера продумана до мелочей. Погружная часть, которая непосредственно контактирует с продуктами, выполнена из прочного металла. Это гарантирует долговечность и устойчивость к царапинам, а также обеспечивает эффективное охлаждение двигателя даже при интенсивной работе. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для удержания в руке, а также облегчает мытье. В комплекте вы найдете мерный стакан, который служит не только емкостью для смешивания, но и элегантной посудой для подачи приготовленных супов-пюре или соусов. Его прозрачные стенки позволяют контролировать процесс, а нанесенная шкала обеспечивает точность при соблюдении рецептуры. Этот блендер — воплощение разумного подхода к кухонной технике. В нем нет ничего лишнего, только проверенная надежность, высокая мощность и функциональность, проверенная временем. Он станет незаменимым помощником как для новичка, только начинающего свой кулинарный путь, так и для опытного кулинара, ценящего эффективность и качество. С блендером Ariete 0601/00 процесс приготовления любимых блюд превращается в настоящее удовольствие, а результат каждый раз радует своим безупречным видом и вкусом.

Отзывы о товаре Блендер погружной Ariete 601 (00C060100AR0), черный




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Комплектация
блендер, мерный стакан 1 л, инструкция
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении бесчисленного множества блюд, от самых простых до изысканных. Именно таким и является погружной блендер Ariete 0601/00. Его главное преимущество — универсальность и невероятная простота в использовании, что позволяет вам сосредоточиться на творческом процессе, не отвлекаясь на сложные настройки. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 700 Вт. Этой энергии с избытком хватит, чтобы мгновенно превратить в нежнейший крем-суп даже самые твердые овощи, создать воздушное пюре без единого комочка или приготовить идеально однородный соус. Прибор легко справляется с измельчением орехов, колки льда для освежающих коктейлей и взбивает густые сливки до устойчивых пиков за считанные секунды. Благодаря такой производительности вы экономите не только время, но и силы, доверяя самую сложную работу надежному механизму. Управление блендером построено по интуитивно понятной механической схеме. Две скорости дают вам полный контроль над консистенцией будущего блюда. Первая, более низкая, идеальна для бережного смешивания ингредиентов или измельчения мягких продуктов. Вторая, высокая скорость, запускает всю мощь прибора для быстрого взбивания, колки льда и приготовления абсолютно гладких масс. Вам не нужно разбираться в сложных электронных меню — простого поворота переключателя достаточно, чтобы получить нужный результат. Конструкция блендера продумана до мелочей. Погружная часть, которая непосредственно контактирует с продуктами, выполнена из прочного металла. Это гарантирует долговечность и устойчивость к царапинам, а также обеспечивает эффективное охлаждение двигателя даже при интенсивной работе. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для удержания в руке, а также облегчает мытье. В комплекте вы найдете мерный стакан, который служит не только емкостью для смешивания, но и элегантной посудой для подачи приготовленных супов-пюре или соусов. Его прозрачные стенки позволяют контролировать процесс, а нанесенная шкала обеспечивает точность при соблюдении рецептуры. Этот блендер — воплощение разумного подхода к кухонной технике. В нем нет ничего лишнего, только проверенная надежность, высокая мощность и функциональность, проверенная временем. Он станет незаменимым помощником как для новичка, только начинающего свой кулинарный путь, так и для опытного кулинара, ценящего эффективность и качество. С блендером Ariete 0601/00 процесс приготовления любимых блюд превращается в настоящее удовольствие, а результат каждый раз радует своим безупречным видом и вкусом.
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