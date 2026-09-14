Блендер погружной BRAYER BR1257
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BRAYER BR1257
Блендер погружной BRAYER BR1257 черного цвета оснащен четырьмя насадками: блендер для смешивания, измельчитель, венчик для взбивания теста, масс и капучинатор для создания молочной пенки. Максимальная мощность мотора 1500 Вт. Это позволит работать даже с твердыми продуктами: лед, орехи, куски мяса. С помощью 15 скоростей вы сможете точно настроить интенсивность обработки под разные ингредиенты. В турборежиме можно довести смесь до однородности или придать пышность сливкам, белкам. Плавная регулировка скоростей предотвращает разбрызгивание и помогает точно контролировать текстуру. Блендер погружной BRAYER BR1257 оснащен емкостью для измельчения объемом 600 мл. В стакане 800 мл с мерной шкалой удобно работать с жидкостями, отмерять точное количество ингредиентов. А благодаря нейлоновому, защитному покрытию погружной части блендер можно использовать в стеклянной или керамической посуде. Модель оснащена титановыми лезвиями. Они устойчивы к нагрузкам, остаются острыми при частой обработке льда, орехов, кофейных зерен.
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Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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