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Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный

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Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 1
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 2
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 3
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 4
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 5
Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 1
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 2
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 3
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 4
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 5
  • Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714007
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Комплектация
блендер, мерный стакан 1 л, венчик, измельчитель, инструкция
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х14
Вес, кг.
1.64

Описание товара Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный

Представьте себе кухонный прибор, который становится верным союзником в приготовлении самых разных блюд, от утреннего смузи до вечернего супа-пюре. Погружной блендер Ariete 0601/10 — это именно такое многофункциональное устройство, разработанное для тех, кто ценит простоту, эффективность и надежность в каждом процессе. Сердцем этого блендера является мощный мотор на 700 Вт, который легко справляется с самыми сложными задачами. Будь то измельчение твердых овощей для рагу, превращение в пюре горячего сума или колка льда для освежающих коктейлей — вы можете быть уверены в безупречном результате. Эта мощность обеспечивает быстрое и однородное измельчение без неприятных сюрпризов в виде необработанных кусочков. Управление прибором интуитивно понятно и построено на механической основе, что гарантирует долговечность и простоту в использовании. Две скорости работы позволяют гибко подходить к консистенции будущего блюда: первая идеальна для нежных операций, таких как взбивание супов-пюре, а вторая обеспечивает максимальную производительность для измельчения твердых продуктов. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее комплектация, которая превращает простой блендер в полноценный кухонный центр. В набор входит практичный мерный стакан, в котором удобно не только смешивать ингредиенты, но и хранить готовые продукты в холодильнике. Наличие отдельного измельчителя открывает новые горизонты для кулинарных экспериментов — вы сможете за считанные секунды приготовить порцию домашнего фарша, панировочные сухари, нарубить орехи или зелень для соуса. Но и это еще не все. Специальный венчик для взбивания позволяет легко приготовить нежнейшее безе, воздушный крем для торта, домашний майонез или вкуснейший молочный коктейль. Таким образом, один компактный прибор заменяет сразу несколько гаджетов, экономя и ваше время, и место на кухне. Продуманность конструкции проявляется и в деталях. Погружная часть блендера выполнена из прочного металла, который не подвержен коррозии и надежно защищен от случайных повреждений. Это гарантирует долгий срок службы даже при активной эксплуатации. Корпус устройства изготовлен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для продолжительной работы, а также простым в уходе. Все съемные части легко моются под проточной водой. Погружной блендер Ariete 0601/10 — это разумный выбор для современной кухни. Он сочетает в себе проверенную механическую надежность, достаточную мощность для решения широкого круга задач и продуманную комплектацию, которая удовлетворит потребности как начинающего, так и опытного кулинара. С ним ежедневное приготовление пищи превращается в удовольствие, открывая простор для творчества и кулинарных открытий.

Отзывы о товаре Блендер погружной Ariete 3в1 601/1 (00C060110AR0), черный




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Комплектация
блендер, мерный стакан 1 л, венчик, измельчитель, инструкция
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе кухонный прибор, который становится верным союзником в приготовлении самых разных блюд, от утреннего смузи до вечернего супа-пюре. Погружной блендер Ariete 0601/10 — это именно такое многофункциональное устройство, разработанное для тех, кто ценит простоту, эффективность и надежность в каждом процессе. Сердцем этого блендера является мощный мотор на 700 Вт, который легко справляется с самыми сложными задачами. Будь то измельчение твердых овощей для рагу, превращение в пюре горячего сума или колка льда для освежающих коктейлей — вы можете быть уверены в безупречном результате. Эта мощность обеспечивает быстрое и однородное измельчение без неприятных сюрпризов в виде необработанных кусочков. Управление прибором интуитивно понятно и построено на механической основе, что гарантирует долговечность и простоту в использовании. Две скорости работы позволяют гибко подходить к консистенции будущего блюда: первая идеальна для нежных операций, таких как взбивание супов-пюре, а вторая обеспечивает максимальную производительность для измельчения твердых продуктов. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее комплектация, которая превращает простой блендер в полноценный кухонный центр. В набор входит практичный мерный стакан, в котором удобно не только смешивать ингредиенты, но и хранить готовые продукты в холодильнике. Наличие отдельного измельчителя открывает новые горизонты для кулинарных экспериментов — вы сможете за считанные секунды приготовить порцию домашнего фарша, панировочные сухари, нарубить орехи или зелень для соуса. Но и это еще не все. Специальный венчик для взбивания позволяет легко приготовить нежнейшее безе, воздушный крем для торта, домашний майонез или вкуснейший молочный коктейль. Таким образом, один компактный прибор заменяет сразу несколько гаджетов, экономя и ваше время, и место на кухне. Продуманность конструкции проявляется и в деталях. Погружная часть блендера выполнена из прочного металла, который не подвержен коррозии и надежно защищен от случайных повреждений. Это гарантирует долгий срок службы даже при активной эксплуатации. Корпус устройства изготовлен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для продолжительной работы, а также простым в уходе. Все съемные части легко моются под проточной водой. Погружной блендер Ariete 0601/10 — это разумный выбор для современной кухни. Он сочетает в себе проверенную механическую надежность, достаточную мощность для решения широкого круга задач и продуманную комплектацию, которая удовлетворит потребности как начинающего, так и опытного кулинара. С ним ежедневное приготовление пищи превращается в удовольствие, открывая простор для творчества и кулинарных открытий.
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