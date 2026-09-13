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Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый

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Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 1
Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 2
Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 3
Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 4
Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 5
Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 6
Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 7
Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 1
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 2
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 3
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 4
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 5
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 6
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 7
  • Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714006
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Комплектация
погружной блендер, мерный стакан 1 л, инструкция
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый

Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении бесчисленного множества блюд, превращая сложные процессы в простое и приятное занятие. Именно таким и является погружной блендер Ariete 0601/01. Его конструкция, где корпус выполнен из прочного и легкого пластика, а рабочая часть — из надежного металла, говорит о продуманности каждой детали. Металлическая погружная часть не только обеспечивает долговечность и стойкость к повреждениям, но и эффективно передает мощность для безупречного результата. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 700 Вт. Эта энергия позволяет устройству с легкостью справляться с самыми разными задачами. Вам больше не нужно прилагать усилия, чтобы измельчить твердые овощи для супа-пюре или превратить в однородную массу орехи для соуса. Блендер берет всю работу на себя, демонстрируя стабильную и уверенную работу даже при высокой нагрузке. При этом управление им невероятно простое и интуитивно понятное. Аппарат оснащен механическим управлением, которое обеспечивает полный контроль над процессом приготовления. Две скоростные режима позволяют гибко подходить к выбору консистенции будущего блюда. Первая скорость идеальна для бережного смешивания нежных ингредиентов, взбивания супов-пюре или коктейлей. Вторая скорость включается, когда требуется максимальная мощность для колки льда, измельчения мяса или приготовления густого песто. Вы сами решаете, каким должен быть результат, простым поворотом переключателя. Важным преимуществом модели является наличие мерного стакана. Эта деталь значительно упрощает процесс приготовления. Вы можете не только смешивать ингредиенты прямо в прозрачной емкости, контролируя их количество и однородность массы, но и использовать ее для точного отмеривания продуктов по рецепту. Стакан становится универсальным помощником, который избавляет от необходимости использовать множество другой посуды, делая готовку чище и организованнее. Благодаря своей погружной конструкции блендер Ariete 0601/01 не ограничивает вас в выборе посуды. Вы можете работать непосредственно в кастрюле, сковороде или любой глубокой миске, что особенно ценно при приготовлении горячих супов и соусов. Не нужно переливать горячее содержимое в чашу стационарного прибора, рискуя пролить или обжечься. Просто погрузите насадку в кастрюлю — и через мгновение вы получите идеально кремовую текстуру. Этот блендер — воплощение практичности и эффективности для современной кухни. Он не занимает много места при хранении, легко моется и готов к использованию в любой момент. С ним вы сможете каждый день открывать новые грани кулинарного творчества, экономя свое время и силы. Это надежный партнер, который поможет вам заботиться о здоровом и разнообразном питании для всей семьи, превращая обычные продукты в кулинарные шедевры.

Отзывы о товаре Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Комплектация
погружной блендер, мерный стакан 1 л, инструкция
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении бесчисленного множества блюд, превращая сложные процессы в простое и приятное занятие. Именно таким и является погружной блендер Ariete 0601/01. Его конструкция, где корпус выполнен из прочного и легкого пластика, а рабочая часть — из надежного металла, говорит о продуманности каждой детали. Металлическая погружная часть не только обеспечивает долговечность и стойкость к повреждениям, но и эффективно передает мощность для безупречного результата. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 700 Вт. Эта энергия позволяет устройству с легкостью справляться с самыми разными задачами. Вам больше не нужно прилагать усилия, чтобы измельчить твердые овощи для супа-пюре или превратить в однородную массу орехи для соуса. Блендер берет всю работу на себя, демонстрируя стабильную и уверенную работу даже при высокой нагрузке. При этом управление им невероятно простое и интуитивно понятное. Аппарат оснащен механическим управлением, которое обеспечивает полный контроль над процессом приготовления. Две скоростные режима позволяют гибко подходить к выбору консистенции будущего блюда. Первая скорость идеальна для бережного смешивания нежных ингредиентов, взбивания супов-пюре или коктейлей. Вторая скорость включается, когда требуется максимальная мощность для колки льда, измельчения мяса или приготовления густого песто. Вы сами решаете, каким должен быть результат, простым поворотом переключателя. Важным преимуществом модели является наличие мерного стакана. Эта деталь значительно упрощает процесс приготовления. Вы можете не только смешивать ингредиенты прямо в прозрачной емкости, контролируя их количество и однородность массы, но и использовать ее для точного отмеривания продуктов по рецепту. Стакан становится универсальным помощником, который избавляет от необходимости использовать множество другой посуды, делая готовку чище и организованнее. Благодаря своей погружной конструкции блендер Ariete 0601/01 не ограничивает вас в выборе посуды. Вы можете работать непосредственно в кастрюле, сковороде или любой глубокой миске, что особенно ценно при приготовлении горячих супов и соусов. Не нужно переливать горячее содержимое в чашу стационарного прибора, рискуя пролить или обжечься. Просто погрузите насадку в кастрюлю — и через мгновение вы получите идеально кремовую текстуру. Этот блендер — воплощение практичности и эффективности для современной кухни. Он не занимает много места при хранении, легко моется и готов к использованию в любой момент. С ним вы сможете каждый день открывать новые грани кулинарного творчества, экономя свое время и силы. Это надежный партнер, который поможет вам заботиться о здоровом и разнообразном питании для всей семьи, превращая обычные продукты в кулинарные шедевры.
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