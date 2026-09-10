Top.Mail.Ru
Блендер погружной Bosch MSM64010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Bosch MSM64010

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
450
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, красный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 435702
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер,мерный стакан
Цвет
белый, красный
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
42х11х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM64010

Погружной, мощность 450 Вт, количество скоростей 2, объем чаши 0.6 л, режимы смешивания: турборежим.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM64010




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блендер,мерный стакан
Цвет
белый, красный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Словения
Описание
Погружной, мощность 450 Вт, количество скоростей 2, объем чаши 0.6 л, режимы смешивания: турборежим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSM64010 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...