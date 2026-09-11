Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый
Блендер BQ – это надежный помощник на вашей кухне, сочетающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Этот стационарный блендер, представленный в элегантных белом и черном цветах, станет украшением любого интерьера. Он обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективного и быстрого приготовления ваших любимых блюд. С мощностью в 1000 Вт, блендер BQ обеспечивает высокую производительность и поможет с легкостью справиться с самыми разнообразными задачами – от приготовления фруктовых и овощных смузи до измельчения льда. Два режима скорости позволяют настроить устройство на оптимальный для конкретного продукта уровень обработки, обеспечивая идеальный результат. Блендер оснащен прочными ножами из нержавеющей стали, которые гарантируют долговечность и надежность в работе. Чаша измельчителя выполнена из высококачественного стекла объемом 1,5 литра, что позволяет обрабатывать достаточно большое количество ингредиентов за раз. Устройство весит 2,8 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность во время работы. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что дает достаточную свободу в расположении блендера на вашей кухне. Блендер BQ – это отличное сочетание практичности, функциональности и дизайна, которое станет незаменимым инструментом в арсенале любого кулинара.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1206 белый
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Отзывы о товаре Блендер стационарный BQ SB1008 Черный-Белый