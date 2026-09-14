Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Candy CB-150 белый, 800 Вт, 2 скорости
Блендер стационарный Candy CB-150 выполнен в белом корпусе. Он оснащен кувшином емкостью 1.8 литров, что позволяет приготовить напиток для 3-4 человек. Градуированная шкала помогает точно определять объем содержимого. Скорость вращения ножей можно регулировать в соответствии с типом продукта и задачей. Модель дополнена импульсным режимом, при котором двигатель работает на максимальной мощности, пока вы удерживаете кнопку. Этот режим помогает точнее контролировать процесс обработки продуктов и позволяет быстрее справляться с жесткими продуктами. На крышке имеется горлышко, в которое удобно добавлять ингредиенты во время работы. Содержимое не будет разбрызгиваться по столу. Ножи выполнены из нержавеющей стали: они не деформируется и не окисляется. Кувшин изготовлен из тритана. Это ударопрочный материал, который не выделяет вредных веществ, не впитывает запахи продуктов и не мутнеет со временем. Стационарный блендер Candy CB-150 дополнен нескользящими ножками. Во время интенсивной работы они удерживают его на поверхности стола.
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