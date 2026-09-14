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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740104
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Описание товара Блендер BQ HB700S UltraForce Gray-steel, 1800 Вт
Погружной блендер BQ — мощный и надёжный помощник на кухне. Его внушительная сила в 1800 Вт справится с самыми густыми ингредиентами, а три режима скорости дадут полный контроль над процессом приготовления. Благодаря двум насадкам легко экспериментировать: смешивать коктейли, делать пюре, измельчать орехи и овощи. Прочная чаша-измельчитель из пластика и острые ножи из нержавеющей стали гарантируют быстрый результат и лёгкую очистку.
Удобная длина сетевого шнура 1,1 м позволяет свободно работать практически на любой кухне. Компактный и продуманный корпус весом всего 1,4 кг приятно ложится в руку, снижая усталость при длительном использовании. Вакуумная функция помогает сохранить свежесть ваших смесей и облегчает работу с воздушными массами. Элегантный серый цвет впишется в любой интерьер и подчеркнёт современный стиль кухни.
Погружной блендер BQ — мощный и надёжный помощник на кухне. Его внушительная сила в 1800 Вт справится с самыми густыми ингредиентами, а три режима скорости дадут полный контроль над процессом приготовления. Благодаря двум насадкам легко экспериментировать: смешивать коктейли, делать пюре, измельчать орехи и овощи. Прочная чаша-измельчитель из пластика и острые ножи из нержавеющей стали гарантируют быстрый результат и лёгкую очистку.
Удобная длина сетевого шнура 1,1 м позволяет свободно работать практически на любой кухне. Компактный и продуманный корпус весом всего 1,4 кг приятно ложится в руку, снижая усталость при длительном использовании. Вакуумная функция помогает сохранить свежесть ваших смесей и облегчает работу с воздушными массами. Элегантный серый цвет впишется в любой интерьер и подчеркнёт современный стиль кухни.
Блендер BQ HB700S UltraForce Gray-steel, 1800 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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