Блендер погружной Bosch MSMP1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
В наличии
Код товара: 337979
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х19х12
Вес, г.
800
Описание товара Блендер погружной Bosch MSMP1000
Блендер погружной Bosch MSMP1000 удобный в использовании: для смешивания и пюрирования. Мощный 350-ваттный мотор. Инновационная форма ножки блендера предохраняет от разбрызгивания. Легкая очистка: ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине.
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Блендер погружной Bosch MSMP1000 удобный в использовании: для смешивания и пюрирования. Мощный 350-ваттный мотор. Инновационная форма ножки блендера предохраняет от разбрызгивания. Легкая очистка: ножку блендера можно мыть в посудомоечной машине.
Блендер погружной Bosch MSMP1000 - по цене 2180 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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