Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Galaxy Line GL 2162, белый, 700 Вт
Блендер стационарный Galaxy LINE GL2162 поддерживает 4 скоростных режима, доступ к которым производится через поворотный переключатель. На поверхность кувшина объемом 1.5 л нанесена градуированная шкала для добавления необходимого количества ингредиентов. Снизить нагрузки на двигатель позволяет импульсный режим. Galaxy LINE GL2162 в пластиковом корпусе белого цвета оснащен Нескользящими ножкам для устойчивого положения в любой плоскости. При подключении прибора к сети используется 1.01-метровый кабель. Для извлечения содержимого из чаши в комплекте предусмотрена лопатка. Предусмотрена возможность добавления недостающих ингредиентов прямо во время работы устройства.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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