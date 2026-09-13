Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Hyundai HYB-H3824 800Вт серебристый/черный
Погружной блендер Hyundai HYB-H3824, имеющий мощность порядка 800 Вт, является незаменимым помощником на вашем кухонном пространстве. Устройство изготовлено из нержавеющей стали и пластика, рассчитано на длительный срок эксплуатации без поломок и сбоев. Благодаря удобной конструкции пользоваться блендером проще простого. Модель Hyundai HYB-H3824 оснащается регулятором для изменения скорости вращения и турборежимом. С кухонным прибором идут венчик, измельчитель, а также мерный стакан. Погружной блендер дает возможность хозяйке без особого труда приготовить пюре, соусы, взбить сливки для уникального десерта и многое другое.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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