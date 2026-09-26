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Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый

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Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 3
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 4
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 5
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 6
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 7
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 8
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 9
Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Вакуумная функция
нет
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 9
  • Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619433
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель, насадка-блендер, мерный стакан, инструкция
Вакуумная функция
нет
Размеры в упаковке, см
22х21х12
Вес, кг.
1.18

Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый

Starwind SBP2200 – это современный функциональный блендер с разнообразным комплектом поставки в минималистичном исполнении. Многофункциональность – ключевая черта данной модели. В комплекте с ней иёт измельчитель, который превратит продукты в однородную массу нужной консистенции, венчик, способный готовить лёгкую воздушную смесь, и мерный стакан для точного следования рецептуре. Starwind SBP2200 подойдёт и для поваров-кондитеров, и для простых любителей поэкспериментировать на кухне с новыми и разными блюдами. Погружные части конструкции блендера, такие как ножи, венчик и низ основной насадки, выполнены из материала, устойчивого к коррозии, - нержавейки. Эта разновидность стали идеально подходит для подобных решений. Корпус и посуда, идущие в комплекте с прибором, сделаны из специального пищевого пластика, который не оставляет после себя неприятных запахов и посторонних вкусов. В общем, устройство рассчитано на долгую бесперебойную работу. Мощность мотора Starwind SBP2200 составляет 850 Ватт – это гарантия того, что он справится даже с плотными продуктами. Для удобства мощность разбита на две скорости, для их переключения служит единственный интуитивный орган на рукоятке устройства – кнопка из двух частей. Благодаря ей смесь во время готовки можно довести до необходимого состояния. Дизайн модели отличается лаконичным чёрным исполнением. Такой инструмент впишется и в простую обстановку домашней кухни, и в элегантные интерьеры ресторана высокой кулинарии. Starwind SBP2200 занимает мало места, его легко хранить, собирать и разбирать.

Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель, насадка-блендер, мерный стакан, инструкция
Вакуумная функция
нет
Описание
Starwind SBP2200 – это современный функциональный блендер с разнообразным комплектом поставки в минималистичном исполнении. Многофункциональность – ключевая черта данной модели. В комплекте с ней иёт измельчитель, который превратит продукты в однородную массу нужной консистенции, венчик, способный готовить лёгкую воздушную смесь, и мерный стакан для точного следования рецептуре. Starwind SBP2200 подойдёт и для поваров-кондитеров, и для простых любителей поэкспериментировать на кухне с новыми и разными блюдами. Погружные части конструкции блендера, такие как ножи, венчик и низ основной насадки, выполнены из материала, устойчивого к коррозии, - нержавейки. Эта разновидность стали идеально подходит для подобных решений. Корпус и посуда, идущие в комплекте с прибором, сделаны из специального пищевого пластика, который не оставляет после себя неприятных запахов и посторонних вкусов. В общем, устройство рассчитано на долгую бесперебойную работу. Мощность мотора Starwind SBP2200 составляет 850 Ватт – это гарантия того, что он справится даже с плотными продуктами. Для удобства мощность разбита на две скорости, для их переключения служит единственный интуитивный орган на рукоятке устройства – кнопка из двух частей. Благодаря ей смесь во время готовки можно довести до необходимого состояния. Дизайн модели отличается лаконичным чёрным исполнением. Такой инструмент впишется и в простую обстановку домашней кухни, и в элегантные интерьеры ресторана высокой кулинарии. Starwind SBP2200 занимает мало места, его легко хранить, собирать и разбирать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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