Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2200 850Вт черный/серебристый
Starwind SBP2200 – это современный функциональный блендер с разнообразным комплектом поставки в минималистичном исполнении. Многофункциональность – ключевая черта данной модели. В комплекте с ней иёт измельчитель, который превратит продукты в однородную массу нужной консистенции, венчик, способный готовить лёгкую воздушную смесь, и мерный стакан для точного следования рецептуре. Starwind SBP2200 подойдёт и для поваров-кондитеров, и для простых любителей поэкспериментировать на кухне с новыми и разными блюдами. Погружные части конструкции блендера, такие как ножи, венчик и низ основной насадки, выполнены из материала, устойчивого к коррозии, - нержавейки. Эта разновидность стали идеально подходит для подобных решений. Корпус и посуда, идущие в комплекте с прибором, сделаны из специального пищевого пластика, который не оставляет после себя неприятных запахов и посторонних вкусов. В общем, устройство рассчитано на долгую бесперебойную работу. Мощность мотора Starwind SBP2200 составляет 850 Ватт – это гарантия того, что он справится даже с плотными продуктами. Для удобства мощность разбита на две скорости, для их переключения служит единственный интуитивный орган на рукоятке устройства – кнопка из двух частей. Благодаря ей смесь во время готовки можно довести до необходимого состояния. Дизайн модели отличается лаконичным чёрным исполнением. Такой инструмент впишется и в простую обстановку домашней кухни, и в элегантные интерьеры ресторана высокой кулинарии. Starwind SBP2200 занимает мало места, его легко хранить, собирать и разбирать.
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Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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