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Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8)

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Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 1
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 2
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 3
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 4
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 5
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 6
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 7
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 8
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 9
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 10
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 11
Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 1
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 2
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 3
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 4
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 5
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 6
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 7
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 8
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 9
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 10
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 11
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740017
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим «Турбо»
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х13
Вес, кг.
1

Описание товара Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8)

Погружной блендер Delta с мощностью 1500 Вт справляется даже с твёрдыми ингредиентами — идеален для смузи, супов-пюре и ореховой пасты. Вместительный измельчитель на 1 литр и кувшин 0,7 л позволят готовить как небольшие порции, так и блюда для всей семьи. Острые ножи из нержавеющей стали обеспечивают ровный и быстрый результат, а пластиковая чаша — безопасность и лёгкость в уходе. Три насадки в комплекте открывают простор для кулинарного творчества. Две скорости дают контроль над текстурой ваших блюд. Современный чёрный корпус впишется в любой интерьер кухни.

Отзывы о товаре Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8)




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим «Турбо»
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Delta с мощностью 1500 Вт справляется даже с твёрдыми ингредиентами — идеален для смузи, супов-пюре и ореховой пасты. Вместительный измельчитель на 1 литр и кувшин 0,7 л позволят готовить как небольшие порции, так и блюда для всей семьи. Острые ножи из нержавеющей стали обеспечивают ровный и быстрый результат, а пластиковая чаша — безопасность и лёгкость в уходе. Три насадки в комплекте открывают простор для кулинарного творчества. Две скорости дают контроль над текстурой ваших блюд. Современный чёрный корпус впишется в любой интерьер кухни.
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Доставка
Отзывы


Блендер погружной Delta Lux DE-7011B черный 1500 Вт, ТУРБО, измельчитель, стакан, венчик (8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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