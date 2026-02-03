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Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый

9 Отзывы
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Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
  • Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703920
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчитель, упаковка
Размеры в упаковке, см
26х25х14
Вес, кг.
1.59

Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый

Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!

Отзывы о товаре Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый

Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Станислав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блендер за свои деньги,rondell отличный бренд по соотношению цена качество
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
Сразу не очень понравился ,какое-то хлипкое . После нескольких дней использования я очень довольна .у меня блендер Витек проработал 5 лет ,и сломался по моей вине.заказала набор ,посмотрим на сколько его хватит .за такую цену идеальный
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, новый, ничего нигде не отколото, работает. Пользуюсь пока только месяц. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер работает, все в порядке. Но не очень понравилась регулировка скорости. Не совсем удобно.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
После 5 минут взбивания яичного белка корпус значительно греется
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Тихий, мощный. Не хуже, чем оригинальный Бош, но дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в коробке все целое,в деле ещё не пробывала,но думаю не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Орехи перемалывает хорошо. Жаль шнур короткий, не очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Диана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая штука, работает быстро и тихо, что порадовало, несколько скоростей, ножи острые, я довольна



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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, измельчитель, упаковка
Описание
Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Станислав Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блендер за свои деньги,rondell отличный бренд по соотношению цена качество
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
Сразу не очень понравился ,какое-то хлипкое . После нескольких дней использования я очень довольна .у меня блендер Витек проработал 5 лет ,и сломался по моей вине.заказала набор ,посмотрим на сколько его хватит .за такую цену идеальный
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо упакованный, новый, ничего нигде не отколото, работает. Пользуюсь пока только месяц. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер работает, все в порядке. Но не очень понравилась регулировка скорости. Не совсем удобно.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
После 5 минут взбивания яичного белка корпус значительно греется
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасно. Тихий, мощный. Не хуже, чем оригинальный Бош, но дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в коробке все целое,в деле ещё не пробывала,но думаю не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Валерий

Достоинства:


Комментарий:
Орехи перемалывает хорошо. Жаль шнур короткий, не очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Диана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая штука, работает быстро и тихо, что порадовало, несколько скоростей, ножи острые, я довольна


Блендер погружной Rondell RDE-1306 1200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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