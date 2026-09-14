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Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный

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Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 1
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 2
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 3
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 4
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 5
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 6
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 7
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 8
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 9
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 10
Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
8
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 1
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 2
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 3
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 4
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 5
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 6
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 7
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 8
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 9
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 10
  • Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740013
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х16
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный

Блендер погружной Delta LUX DE-7003B с функциями измельчения, смешивания и взбивания подходит для приготовления смузи и коктейлей, детского питания, пюре без комочков, соусов. С помощью поворотного механизма плавно выбирается скорость из доступных 8 режимов. В режиме «Турбо» активируется максимальная мощность двигателя для более быстрого достижения нужной консистенции, колки льда и переработки твердых ингредиентов. Погружная насадка из нержавеющей стали не вступает в контакт с продуктами, устойчива к повреждениям и не подвержена коррозии. Насадка-блендер с чашей емкостью 1500 мл предназначена для измельчения мяса, овощей, орехов, зелени, сыра. Для взбивания сливок, яиц, приготовления жидкого теста в наборе с блендером Delta LUX DE-7003B поставляется венчик. С помощью мерного пластикового стакана объемом 500 мл удобно соблюдать пропорции.

Отзывы о товаре Блендер погружной Delta Lux DE-7003B черный




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Delta LUX DE-7003B с функциями измельчения, смешивания и взбивания подходит для приготовления смузи и коктейлей, детского питания, пюре без комочков, соусов. С помощью поворотного механизма плавно выбирается скорость из доступных 8 режимов. В режиме «Турбо» активируется максимальная мощность двигателя для более быстрого достижения нужной консистенции, колки льда и переработки твердых ингредиентов. Погружная насадка из нержавеющей стали не вступает в контакт с продуктами, устойчива к повреждениям и не подвержена коррозии. Насадка-блендер с чашей емкостью 1500 мл предназначена для измельчения мяса, овощей, орехов, зелени, сыра. Для взбивания сливок, яиц, приготовления жидкого теста в наборе с блендером Delta LUX DE-7003B поставляется венчик. С помощью мерного пластикового стакана объемом 500 мл удобно соблюдать пропорции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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